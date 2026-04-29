Wolxheim

Visite sportive commentée Vignoble et dégustation Offre été 2026

Impasse des cygnes Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14

Une expérience immersive mêlant course à pied douce, patrimoine rural et anecdotes historiques

Découvrez le vignoble alsacien autrement avec L’Entraîneur Local !

Une expérience immersive mêlant course à pied douce, patrimoine rural et anecdotes historiques. Entre la plus vieille église d’Alsace, paysages viticoles et grand cru d’exception, l’aventure se termine par une dégustation conviviale au domaine Siebert de Wolxheim, aux côtés d’une vigneronne passionnée.

Une escapade sportive, culturelle et gourmande au cœur de l’Alsace. Groupe à partir de 3 personnes jusqu’à 15 personnes maximum. 6 km et 100 m dénivelé. Vous êtes plutôt du matin ou d’après-midi ? A vous de choisir. Qu’il pleuve ou qu’il fasse chaud on y va ! Conditions de maintien de l’événement.

Nous avons hâte de vous retrouver ! L’événement se déroulera normalement même en cas de pluie ou de températures élevées.

Toutefois, pour garantir la sécurité de tous, nous serions contraints de l’annuler en cas de conditions météo extrêmes (pluies torrentielles, orages violents ou alerte canicule). Réglement possible en espèces, en carte bleue. .

Impasse des cygnes Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 10 29 59 alexandre.schelte26@gmail.com

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English :

An immersive experience combining gentle running, rural heritage and historical anecdotes

L’événement Visite sportive commentée Vignoble et dégustation Offre été 2026 Wolxheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig