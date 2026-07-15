Journées du Patrimoine La maison Carré Wolxheim
vendredi 18 septembre 2026 · Wolxheim
Informations pratiques
Wolxheim
Journées du Patrimoine La maison Carré
27 le canal Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Visite commentée d’une exposition de photographies anciennes tirées des archives de famille provenant du Canal et des environs.
Archives photographiques du Canal et des environs.
Visite commentée d’une exposition de photographies anciennes tirées des archives de famille provenant du Canal et des environs. Ces archives montrent, depuis 1850, la vie quotidienne, mais aussi les jeux et fêtes des habitants. .
27 le canal Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 72 61 74 association.maisoncarre@gmail.com
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English :
Guided tour of an exhibition of old photographs from family archives depicting the Canal and its surroundings.
L’événement Journées du Patrimoine La maison Carré Wolxheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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