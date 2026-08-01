Informations pratiques

Wolxheim

Vendangeur d’un jour au Domaine Siebert

8 rue de Molsheim Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Le programme :

– Accueil et présentation. Remise du sécateur (vendangette inclus dans le prix de la prestation, chaque vigneron se charge de l’achat des vendangettes).

– Le vigneron accompagne les participants dans une parcelle de vignes pour 1 à 2h d’initiation à la vendange

– Retour au domaine, pour une découverte de la transformation du raisin en vin

– Dégustation de vins

– Remise d’un diplôme du Vendangeur d’un jour® par le vigneron à chaque participant

Information importante pour l’activité vendangeur d’un jour

Il est important de préciser lors de la réservation que la prestation Vendangeur d’un jour est tributaire des conditions météorologiques et de l’évolution de la maturité des raisins.

La prestation peut être annulée si le vigneron estime que les bonnes conditions de vendanges ne sont pas réunies. Le cas échéant, le vigneron pourra proposer une prestation compensatoire : balade explicative & contrôle de maturité par exemple.

Le client doit s’équiper avec des vêtements et des chaussures adaptés aux conditions climatiques (vieux habits car le raisin tâche les vêtements, chaussures de marche ou bottes etc.) .

8 rue de Molsheim Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

L’événement Vendangeur d’un jour au Domaine Siebert Wolxheim a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig