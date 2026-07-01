Archives photographiques du Canal et des environs, La Maison Carré, Wolxheim

Informations pratiques

Archives photographiques du Canal et des environs 18 – 20 septembre La Maison Carré Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Archives photographiques du Canal et des environs.

Visite commentée d’une exposition de photographies anciennes tirées des archives de famille provenant du Canal et des environs. Ces archives montrent, depuis 1850, la vie quotidienne, mais aussi les jeux et fêtes des habitants.

La Maison Carré 27 Le Canal 67120 Wolxheim Wolxheim 67120 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est +33 6 48 72 61 74 https://www.lamaisoncarre.com/fr/ Située près de Molsheim, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Strasbourg, à la limite de la plaine et du vignoble, La Maison Carré fait partie du hameau du Canal. Ce hameau comporte un

ensemble de maisons construites entre le XVIIème et le XIXème siècle dans un cadre champêtre très agréable au bord de la Bruche.

La Maison Carré est une propriété de la famille Carré de Malberg depuis 1874. Raymond Carré de Malberg, professeur de droit constitutionnel à Nancy, puis à Strasbourg y écrivit ses principaux

ouvrages. Avant 1914, pendant les vacances, puis entre les deux guerres, la proximité des maisons voisines dans le hameau, permettaient, entre amis, d’inventer des jeux collectifs, de pratiquer la musique (orchestre de chambre), le théâtre ou même le cinéma. La Maison Carré s’inscrit dans la continuité de cet esprit de convivialité. Proximité de la piste cyclable le long du Canal menant à Strasbourg (25km) Gare de Molsheim (5km).

Archives photographiques du Canal et des environs.

Marguerite, Raymond et Elisabeth Carré de Malberg ©La Maison Carré