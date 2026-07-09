Brunch’ic des chefs JRE-Jeunes Restaurateurs au Domaine Siebert Wolxheim
dimanche 20 septembre 2026 · Wolxheim
Informations pratiques
Wolxheim
Brunch’ic des chefs JRE-Jeunes Restaurateurs au Domaine Siebert
8 Rue de Molsheim Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Nos chefs-membres du réseau JRE- France, vous proposent leur brunch revisité, sous forme de buffet une dégustation déambulatoire à la découverte de l’univers culinaire de nos chefs qui proposeront chacun deux créations, sublimées par les vins de Estelle Balzer, oenologue et vigneronne au Domaine Siebert.
Une rencontre privilégiée avec chacun d’entre eux et un instant gourmand et convivial ! .
8 Rue de Molsheim Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 87 41 35 info@jre.fr
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English :
L’événement Brunch’ic des chefs JRE-Jeunes Restaurateurs au Domaine Siebert Wolxheim a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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