Wolxheim

Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès

Rue du Chenal Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Marche-dégustation (3 stands) de 5km dans le vignoble et les sites remarquables du village.

Ensuite apéritif, repas champêtre sous chapiteau, orchestre, animations et feu d’artifice.

Marche-dégustation (3 stands) de 5km dans le vignoble et les sites remarquables du village.

Ensuite apéritif, repas champêtre sous chapiteau, orchestre, animations et feu d’artifice. .

Rue du Chenal Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 84 52 14

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English :

A 5-kilometer wine-tasting walk (3 booths) through the vineyards and the village’s notable sites.

Followed by an aperitif, a picnic-style meal under a tent, a band, entertainment, and fireworks.

L’événement Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès Wolxheim a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig