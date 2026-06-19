Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès Wolxheim
Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès Wolxheim samedi 25 juillet 2026.
Wolxheim
Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès
Rue du Chenal Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Marche-dégustation (3 stands) de 5km dans le vignoble et les sites remarquables du village.
Ensuite apéritif, repas champêtre sous chapiteau, orchestre, animations et feu d’artifice.
Marche-dégustation (3 stands) de 5km dans le vignoble et les sites remarquables du village.
Ensuite apéritif, repas champêtre sous chapiteau, orchestre, animations et feu d’artifice. .
Rue du Chenal Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 84 52 14
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English :
A 5-kilometer wine-tasting walk (3 booths) through the vineyards and the village’s notable sites.
Followed by an aperitif, a picnic-style meal under a tent, a band, entertainment, and fireworks.
L’événement Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès Wolxheim a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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