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Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès Wolxheim

Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès Wolxheim samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Rue du Chenal
Ville
67120 Wolxheim
Département
Bas-Rhin
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Wolxheim

Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès

Rue du Chenal Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25

Marche-dégustation (3 stands) de 5km dans le vignoble et les sites remarquables du village.
Ensuite apéritif, repas champêtre sous chapiteau, orchestre, animations et feu d’artifice.
Marche-dégustation (3 stands) de 5km dans le vignoble et les sites remarquables du village.
Ensuite apéritif, repas champêtre sous chapiteau, orchestre, animations et feu d’artifice.   .

Rue du Chenal Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 84 52 14 

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English :

A 5-kilometer wine-tasting walk (3 booths) through the vineyards and the village’s notable sites.
Followed by an aperitif, a picnic-style meal under a tent, a band, entertainment, and fireworks.

L’événement Wolxheim en Fête, 50 nuances de grès Wolxheim a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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