Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Château De La Croix Château De La Croix Ordonnac

Ordonnac

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Château De La Croix

Château De La Croix 6 chemin de la Croix Ordonnac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Les vignerons ouvrent les portes de leurs exploitations pour un moment de partage, de convivialité, mais aussi pour se rapprocher de la terre et ses paysages qui font la beauté de la France.

Profitez d’un moment convivial autour du grand pique-nique au château De La Croix.

Au programme balade au coeur du vignoble et des chais avec Claude et Stéphanie ; animations diverses avec jeux, musique, balade en calèche à travers les parcelles du domaine.

Munissez vous de votre panier pique-nique, nous nous occupons du reste ! Barbecue à disposition pour ceux qui ramèneront leur viande. Les vins de la propriété accompagneront ce repas convivial.

Replis possible dans les chais pour le pique-nique en cas de mauvais temps.

Ouvert à tous.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

Château De La Croix 6 chemin de la Croix Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 04 14 cdlc@chateau-de-la-croix.com

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English : Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Château De La Croix

L’événement Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Château De La Croix Ordonnac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble