Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Domaine Huber et Bléger Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Domaine Huber et Bléger

6 route du vin Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Animations proposées au Domaine Huber et Bléger balade dans le vignoble, visite de cave, jeux viniques et dégustations commentées de millésimes anciens.



Le principe :

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous donnent rendez-vous tous les ans le week-end de Pentecôte pour un pique-nique unique ! Venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille au cœur de son domaine. Un espace pour vous recevoir sera aménagé avec tables et chaises et barbecues à disposition. Le vigneron vous offre la dégustation de ses vins et vous reçoit chez lui pour échanger avec vous sur son métier.

Au programme

Découverte du vignoble avec un jeu de piste organisé dans les vignes

Dégustation commentée tout au long du repas

Visite de cave

Jeux viniques avec dégustation à l’aveugle d’un vieux millésime insolite tout droit sorti de notre oenothèque privée.

Art de vivre, bonne humeur, musique, convivialité, authenticité sont au rendez-vous.

L’occasion de plonger au cœur de notre métier, découvrir nos terroirs, notre savoir-faire…

Chaque participant devra apporter son panier repas. Des tables et barbecues sont mis à votre disposition.

Pourquoi cela nous tient à cœur ?

C’est pour nous l’occasion de partager notre esprit de famille, transmettre nos valeurs et notre vision sur une culture engagée et certifiée HVE, charte Terra Vitis. C’est une journée propice pour prendre le temps de répondre à toutes les questions et communiquer des émotions à travers la découverte de différents cépages. .

6 route du vin Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 01 12 domaine@huber-bleger.fr

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English :

Animations proposed at the Domaine Huber et Bléger: walk in the vineyard, visit of the cellar, wine games and commented tastings of old vintages.

L’événement Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Domaine Huber et Bléger Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr