Saint-Hippolyte

Portes ouvertes au domaine Sylvie Fahrer et Fils

24 Route du vin Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

À l’occasion de la fête des mères, Le domaine Sylvie Fahrer vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses vins ainsi que ceux des vignerons d’autres régions.

C’est avec un grand plaisir que le domaine Sylvie Fahrer et Fils vous convie à ses portes ouvertes annuelles ! Venez célébrer la fête des mères tout en profitant d’un moment de convivialité tout en savourant un menu spécial.

Samedi Découverte et dégustations des vins du domaine et des 5 vignerons invités

Dimanche Restauration sur place, animation et ambiance conviviale

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24 Route du vin Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 40 domaine@fahrer-fils.com

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English :

To celebrate Mother’s Day, Domaine Sylvie Fahrer opens its doors and invites you to discover its wines, as well as those of winemakers from other regions.

L’événement Portes ouvertes au domaine Sylvie Fahrer et Fils Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr