Ammerschwihr

Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Simonis Jean Marc

1 rue du Chasseur M. Besombes et Brunet Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le vigneron offre le vin et vous amener votre repas. Une balade dans le vignoble suivi du repas au domaine, barbecue, ambiance musicale, jeux,…

Pique nique chez le vigneron indépendant, vous apportez votre pique nique et le vigneron vous offre le vin.

Programme: 10h30 accueil puis balade découverte du vignoble, 12h repas tiré du sac, mise à disposition de barbecue et le vigneron offre le vin. Animation musicale et dégustations de vin. Après le repas visite du domaine, explications sur le travail de la vigne et jeu concours avec des lots à gagner.

Réservation auprès du vigneron, nombres de places limitées. .

1 rue du Chasseur M. Besombes et Brunet Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 13 51 jmsimonis@orange.fr

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English :

The winemaker provides the wine and you bring your own meal. A walk in the vineyard followed by a meal at the estate, barbecue, music, games,…

L’événement Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Simonis Jean Marc Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg