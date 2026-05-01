Gueberschwihr

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Xavier Schneider

42 Rue du Nord Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

À l’occasion du week-end de Pentecôte, le Domaine Schneider Xavier vous accueille pour une journée conviviale et authentique au cSur du vignoble alsacien autour d’un pique-nique.

À l’occasion du week-end de Pentecôte, le Domaine Schneider Xavier vous accueille pour une journée conviviale et authentique au cœur du vignoble alsacien.

Programme de la journée

– 10h30 Balade à pied dans les vignes (pas d’obligations)

– 11h30 Visite guidée de la cave

– 12h00 Apéritif offert au domaine

– 12h30 Pique-Nique tiré du sac avec bancs, tables et barbecue mis à disposition

– 14h00 Jeux ludiques pour petits et grands à la découverte de la viticulture

– 15h00 Dégustation de nos vins au caveau

– 19h00 Soirée conviviale avec planchettes charcuteries et fromages (préciser si vous souhaitez y prendre part lors de votre inscription)

À apporter

– panier repas tiré du sac

– couverts, assiettes et ustensiles

Sur place

– Tables et bancs réservés selon votre réservation (tables partagées ou privatisées selon le nombre de participants)

– Bar avec vente des vins du domaine au verre et à la bouteille tout au long de la journée

– Barbecues au feu de bois à disposition, prêts à l’emploi

– Tonnelles pour se protéger du soleil

– Vente de pâtisseries maison (tartes, fondants au chocolat) et glaces .

42 Rue du Nord Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 30 21 59 schneider.xavier@orange.fr

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English :

On the occasion of the Pentecost weekend, Domaine Schneider Xavier welcomes you for a convivial and authentic day in the heart of the Alsatian vineyards, with a picnic.

L’événement Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Xavier Schneider Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach