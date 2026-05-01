Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Xavier Schneider Gueberschwihr
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Xavier Schneider Gueberschwihr dimanche 24 mai 2026.
Gueberschwihr
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Xavier Schneider
42 Rue du Nord Gueberschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-24
À l’occasion du week-end de Pentecôte, le Domaine Schneider Xavier vous accueille pour une journée conviviale et authentique au cSur du vignoble alsacien autour d’un pique-nique.
À l’occasion du week-end de Pentecôte, le Domaine Schneider Xavier vous accueille pour une journée conviviale et authentique au cœur du vignoble alsacien.
Programme de la journée
– 10h30 Balade à pied dans les vignes (pas d’obligations)
– 11h30 Visite guidée de la cave
– 12h00 Apéritif offert au domaine
– 12h30 Pique-Nique tiré du sac avec bancs, tables et barbecue mis à disposition
– 14h00 Jeux ludiques pour petits et grands à la découverte de la viticulture
– 15h00 Dégustation de nos vins au caveau
– 19h00 Soirée conviviale avec planchettes charcuteries et fromages (préciser si vous souhaitez y prendre part lors de votre inscription)
À apporter
– panier repas tiré du sac
– couverts, assiettes et ustensiles
Sur place
– Tables et bancs réservés selon votre réservation (tables partagées ou privatisées selon le nombre de participants)
– Bar avec vente des vins du domaine au verre et à la bouteille tout au long de la journée
– Barbecues au feu de bois à disposition, prêts à l’emploi
– Tonnelles pour se protéger du soleil
– Vente de pâtisseries maison (tartes, fondants au chocolat) et glaces .
42 Rue du Nord Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 30 21 59 schneider.xavier@orange.fr
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English :
On the occasion of the Pentecost weekend, Domaine Schneider Xavier welcomes you for a convivial and authentic day in the heart of the Alsatian vineyards, with a picnic.
L’événement Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Xavier Schneider Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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