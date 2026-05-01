Cravant-les-Côteaux

Pique-nique chez les Vignerons Indépendants au Domaine des Rouet

5 Rue de la Chenetterie Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

Notre programme

Découverte de la culture biologique, biodynamique et initiation à la géobiologie

Dégustation nouveau et ancien millésime.

Grillade possible aux ceps de vigne.

Notre programme

Découverte de la culture biologique, biodynamique et initiation à la géobiologie

Dégustation nouveau et ancien millésime.

Grillade possible aux ceps de vigne. .

5 Rue de la Chenetterie Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 19 41

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English :

Our program

Discovery of organic and biodynamic viticulture and introduction to geobiology

Tasting of new and old vintages.

Grilling available at the vineyard.

L’événement Pique-nique chez les Vignerons Indépendants au Domaine des Rouet Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme