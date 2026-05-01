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Pique-nique chez les Vignerons Indépendants au Domaine des Rouet Cravant-les-Côteaux

Pique-nique chez les Vignerons Indépendants au Domaine des Rouet Cravant-les-Côteaux

Pique-nique chez les Vignerons Indépendants au Domaine des Rouet Cravant-les-Côteaux dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 5 Rue de la Chenetterie

Ville : 37500 Cravant-les-Côteaux

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Cravant-les-Côteaux

Pique-nique chez les Vignerons Indépendants au Domaine des Rouet

5 Rue de la Chenetterie Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-24

Notre programme

Découverte de la culture biologique, biodynamique et initiation à la géobiologie
Dégustation nouveau et ancien millésime.
Grillade possible aux ceps de vigne.
Notre programme

Découverte de la culture biologique, biodynamique et initiation à la géobiologie
Dégustation nouveau et ancien millésime.
Grillade possible aux ceps de vigne.   .

5 Rue de la Chenetterie Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 19 41 

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English :

Our program

Discovery of organic and biodynamic viticulture and introduction to geobiology
Tasting of new and old vintages.
Grilling available at the vineyard.

L’événement Pique-nique chez les Vignerons Indépendants au Domaine des Rouet Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme