Informations pratiques

Puihardy

Pique-nique communal

Salle des fêtes Puihardy Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Organisé par la mairie. Chacun apporte un plat à partager pour un moment convivial. .

Salle des fêtes Puihardy 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie.puyhardy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pique-nique communal

L’événement Pique-nique communal Puihardy a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine