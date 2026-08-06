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AGENDA · Puihardy

Pique-nique communal Puihardy

samedi 5 septembre 2026 · Puihardy

Pique-nique communal Puihardy

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
79160 Puihardy
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Puihardy

Pique-nique communal

Salle des fêtes Puihardy Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Organisé par la mairie. Chacun apporte un plat à partager pour un moment convivial.   .

Salle des fêtes Puihardy 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   mairie.puyhardy@orange.fr

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English : Pique-nique communal

L’événement Pique-nique communal Puihardy a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine