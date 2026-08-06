AGENDA · Puihardy
Pique-nique communal Puihardy
samedi 5 septembre 2026 · Puihardy
Informations pratiques
Puihardy
Pique-nique communal
Salle des fêtes Puihardy Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Organisé par la mairie. Chacun apporte un plat à partager pour un moment convivial. .
Salle des fêtes Puihardy 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie.puyhardy@orange.fr
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English : Pique-nique communal
L’événement Pique-nique communal Puihardy a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine