Pique-nique de la vigneronne | Château du Haut Pezaud Château du Haut Pezaud Monbazillac

Monbazillac

Pique-nique de la vigneronne | Château du Haut Pezaud

Château du Haut Pezaud 1067 Route des Maules Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 12:00:00

fin : 2026-05-25 14:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05

Pique-nique de la vigneronne avec produits locaux et vins du domaine à déguster au milieu des vignes !

Sur réservation. .

Château du Haut Pezaud 1067 Route des Maules Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 81 34 14

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English : Pique-nique de la vigneronne | Château du Haut Pezaud

L’événement Pique-nique de la vigneronne | Château du Haut Pezaud Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides