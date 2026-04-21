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PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire Champagne BOULARD BAUQUAIRE Cormicy

PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire Champagne BOULARD BAUQUAIRE Cormicy dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Champagne BOULARD BAUQUAIRE

Adresse : 30 Rue du Petit Guyencourt

Ville : 51220 Cormicy

Département : Marne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cormicy

PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire

Champagne BOULARD BAUQUAIRE 30 Rue du Petit Guyencourt Cormicy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-24

Tout public
Pique-nique chez le vigneron à Cormicy, Champagne Boulard Bauquaire dimanche 24 & lundi 25 mai 2026.

Dès 10h30 café d’accueil au Champagne Boulard-Bauquaire à Cormicy.
11h visite de cave, dégustations de 4 champagnes.

Pique-nique apporté par vos soins, vous déjeunez à l’abri des intempéries au Pressoir, tables dressées, chaises et couverts fournis. Barbecue, on cuit pour vous !

Le restaurant des Briques et des Bulles sera aussi présent pour vous régaler. Possibilité d’acheter son repas dès 10€ sur réservation. Plus d’information sur notre site internet.

Vers 14h30 promenade dans les vignes, démonstration de matériel viticole

Pensez à réserver ! (Gratuit sur réservation)

Animation musicale au pressoir   .

Champagne BOULARD BAUQUAIRE 30 Rue du Petit Guyencourt Cormicy 51220 Marne Grand Est +33 3 26 61 30 79 

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English : PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire

L’événement PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire Cormicy a été mis à jour le 2026-04-21 par Reims Tourisme & Congrès

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