PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire Champagne BOULARD BAUQUAIRE Cormicy
PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire Champagne BOULARD BAUQUAIRE Cormicy dimanche 24 mai 2026.
Cormicy
PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire
Champagne BOULARD BAUQUAIRE 30 Rue du Petit Guyencourt Cormicy Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Pique-nique chez le vigneron à Cormicy, Champagne Boulard Bauquaire dimanche 24 & lundi 25 mai 2026.
Dès 10h30 café d’accueil au Champagne Boulard-Bauquaire à Cormicy.
11h visite de cave, dégustations de 4 champagnes.
Pique-nique apporté par vos soins, vous déjeunez à l’abri des intempéries au Pressoir, tables dressées, chaises et couverts fournis. Barbecue, on cuit pour vous !
Le restaurant des Briques et des Bulles sera aussi présent pour vous régaler. Possibilité d’acheter son repas dès 10€ sur réservation. Plus d’information sur notre site internet.
Vers 14h30 promenade dans les vignes, démonstration de matériel viticole
Pensez à réserver ! (Gratuit sur réservation)
Animation musicale au pressoir .
Champagne BOULARD BAUQUAIRE 30 Rue du Petit Guyencourt Cormicy 51220 Marne Grand Est +33 3 26 61 30 79
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English : PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire
L’événement PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Champagne Boulard Bauquaire Cormicy a été mis à jour le 2026-04-21 par Reims Tourisme & Congrès
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