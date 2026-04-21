Benais

Pique-Nique du Vigneron Indépendant Domaine du Changeon

68 Lieu-dit Les Neusaies Benais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Domaine vous accueillera avec plaisir pour vous faire découvrir ses vignes, son chai, sa cave troglodyte de 800 m² et ses vins que nous vous ferons déguster accompagnés de quelques bouchées pour découvrir quelques accords mets sympathiques.

Le Domaine vous accueillera avec plaisir pour vous faire découvrir ses vignes, son chai, sa cave troglodyte de 800 m² et ses vins que nous vous ferons déguster accompagnés de quelques bouchées pour découvrir quelques accords mets sympathiques.

Pour ceux qui le souhaitent, le Domaine mettra à votre disposition un moyen de cuisson (barbecue ou plancha).

Enfants et animaux bienvenus !

Merci de nous confirmer votre venue par mail (david@domaineduchangeon.com) ou par téléphone (07 69 62 14 43) .

68 Lieu-dit Les Neusaies Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 58 91 46 delphine@domaineduchangeon.com

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English :

The Domaine will be delighted to welcome you to discover its vineyards, cellar, wines and 800 m² troglodyte cellar.

For those who wish, the Domaine will provide cooking facilities (barbecue or plancha).

Children and pets welcome!

L’événement Pique-Nique du Vigneron Indépendant Domaine du Changeon Benais a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE