Pique-nique Espagnol Navour-sur-Grosne
Pique-nique Espagnol Navour-sur-Grosne dimanche 7 juin 2026.
Navour-sur-Grosne
Pique-nique Espagnol
Salle communale Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Comité des fêtes de Navour-sur-Grosne vous invite au pique-nique espagnol convivial et participatif.
– Chacun apporte un plat de son choix à partager (salé et/ou sucré) et une boisson.
– Le comité fournit le pain
– Apporter son verre, son assiette et ses couverts.
– Cette année le comité est dans l’impossibilité de cuire du pain et des plats au feu de bois. .
Salle communale Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 57 62 90
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English : Pique-nique Espagnol
L’événement Pique-nique Espagnol Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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