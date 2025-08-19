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Pique-nique Espagnol Navour-sur-Grosne

Pique-nique Espagnol Navour-sur-Grosne dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle communale

Ville : 71520 Navour-sur-Grosne

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Navour-sur-Grosne

Pique-nique Espagnol

Salle communale Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Le Comité des fêtes de Navour-sur-Grosne vous invite au pique-nique espagnol convivial et participatif.

– Chacun apporte un plat de son choix à partager (salé et/ou sucré) et une boisson.
– Le comité fournit le pain
– Apporter son verre, son assiette et ses couverts.
– Cette année le comité est dans l’impossibilité de cuire du pain et des plats au feu de bois.   .

Salle communale Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 57 62 90 

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English : Pique-nique Espagnol

L’événement Pique-nique Espagnol Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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