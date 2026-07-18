PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ VILLEMUR Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Villemur-sur-Tarn

PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ

PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ VILLEMUR 20 Rue du Temple Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Partagez un moment magique et suspendu en Val’Aïgo ! Débutez la soirée par un pique-nique convivial au coucher du soleil, puis laissez-vous guider à travers les mystères des constellations par un astronome professionnel et son télescope. Une expérience sensorielle et fascinante à vivre.

Cet été, l’Office de Tourisme du Val’Aïgo vous invite à déconnecter le temps d’une soirée exclusive la tête dans les étoiles.

Le rendez-vous est donné dès 19h30 installez votre plaid sur l’herbe, sortez votre pique-nique du sac et profitez de la douceur de la fin de journée pour partager un moment chaleureux et convivial avec vos proches au coucher du soleil.

À partir de 21h00, la magie opère. À la nuit tombée, un astronome professionnel déploie son télescope et vous embarque pour un voyage immersif à la découverte de la voûte céleste. Laissez-vous conter les mystères des constellations et l’immensité de la Voie Lactée lors de cette animation captivante, accessible à tous.

Une expérience unique, poétique et scientifique, pour redécouvrir la beauté de nos nuits estivales.

Infos pratiques & Tarifs

Public Tout public (idéal pour les familles, les curieux et les amoureux de la nature).

Tarifs 7 € par personne / Gratuit pour les moins de 3 ans. Règlementen espèces ou chèque.

Conseil Pensez à amener votre pique-nique, une couverture pour vous allonger confortablement et une petite laine pour la fin de soirée.

Réservation obligatoire (places limitées pour le confort d’observation) office.tourisme@valaigo.fr. .

PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ VILLEMUR 20 Rue du Temple Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 10 63 28 43 office.tourisme@valaigo.fr

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English :

Share a magical, unforgettable moment in Val?A%EFgo! Start the evening with a cozy picnic at sunset, then let a professional astronomer guide you through the mysteries of the constellations with his telescope. A fascinating sensory experience not to be missed.

L’événement PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ Villemur-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE