Informations pratiques

Boissy-lès-Perche

Pique-nique & Fête du village

4 Rue de l’Arsenal Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Retrouvez les habitants de Boissy-lès-Perche autour d’un pique-nique convivial ! Chacun apporte son panier, sa boisson puis profite des activités proposées pétanque, jeux de société, palet breton, mölkky etc. Réservation avant le 15 juillet.

Retrouvez les habitants de Boissy-lès-Perche autour d’un pique-nique convivial ! Chacun apporte son panier, sa boisson puis profite des activités proposées pétanque, jeux de société, palet breton, mölkky etc. Réservation avant le 15 juillet. .

4 Rue de l’Arsenal Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 1667270221

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the residents of Boissy-l%E8s-Perche for a friendly picnic! Everyone brings their own picnic basket and drinks, then enjoys the activities on offer: pétanque, board games, palet breton, mölkky, and more. Reserve by July 15.

L’événement Pique-nique & Fête du village Boissy-lès-Perche a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE