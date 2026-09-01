[Pique-nique franglais] ProAgora Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille
lundi 14 septembre 2026 · ProAgora Arques-la-Bataille · Arques-la-Bataille
Informations pratiques
Arques-la-Bataille
[Pique-nique franglais]
ProAgora Arques-la-Bataille / 6 Rue Verdier Monetti Arques-la-Bataille Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Après les apéritifs franglais, découvrez une nouvelle formule conviviale pour pratiquer l’anglais le pique-nique franglais !
Le principe est simple chacun apporte son pique-nique et sa boisson, et pendant 1h30, on essaie de discuter en anglais. Un mot vous échappe ? Pas de problème on passe au franglais, au français… ou même au mime ! L’essentiel est d’échanger et de pratiquer sans pression.
Le rendez-vous est ouvert à tous, que vous soyez francophone souhaitant pratiquer votre anglais ou anglophone désireux de rencontrer et d’échanger avec des francophones.
Réservation obligatoire. .
ProAgora Arques-la-Bataille / 6 Rue Verdier Monetti Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie contact@ecolenorman.fr
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English : [Pique-nique franglais]
L’événement [Pique-nique franglais] Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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