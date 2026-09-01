[Visite guidée] Bailliage et jardin Ancien Bailliage Arques-la-Bataille

Informations pratiques

Arques-la-Bataille

[Visite guidée] Bailliage et jardin

Ancien Bailliage / 4 Place Pierre Desceliers Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du Bailliage et de son jardin, témoins de plusieurs siècles d’histoire.

Ancienne circonscription administrative, financière et judiciaire, le Bailliage fut détruit en 1472 avant d’être reconstruit en 1483, sous le règne de Louis XI, par Roger Goujon. Au fil des siècles, il accueillit plusieurs personnalités importantes, parmi lesquelles François Ier, Henri II et Henri IV. Il perdit progressivement ses fonctions jusqu’à la Révolution française.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Visite libre du jardin.

️ Dimanche 20 septembre à 11h et à 15h

Visite commentée du jardin et du rez-de-chaussée du Bailliage.

Durée de la visite commentée 1h .

Ancien Bailliage / 4 Place Pierre Desceliers Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie

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English : [Visite guidée] Bailliage et jardin

L’événement [Visite guidée] Bailliage et jardin Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie