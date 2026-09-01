[Visite guidée] Bailliage et jardin Ancien Bailliage Arques-la-Bataille
samedi 19 septembre 2026 · Ancien Bailliage · Arques-la-Bataille
Informations pratiques
Arques-la-Bataille
[Visite guidée] Bailliage et jardin
Ancien Bailliage / 4 Place Pierre Desceliers Arques-la-Bataille Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du Bailliage et de son jardin, témoins de plusieurs siècles d’histoire.
Ancienne circonscription administrative, financière et judiciaire, le Bailliage fut détruit en 1472 avant d’être reconstruit en 1483, sous le règne de Louis XI, par Roger Goujon. Au fil des siècles, il accueillit plusieurs personnalités importantes, parmi lesquelles François Ier, Henri II et Henri IV. Il perdit progressivement ses fonctions jusqu’à la Révolution française.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Visite libre du jardin.
️ Dimanche 20 septembre à 11h et à 15h
Visite commentée du jardin et du rez-de-chaussée du Bailliage.
Durée de la visite commentée 1h .
Ancien Bailliage / 4 Place Pierre Desceliers Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Visite guidée] Bailliage et jardin
L’événement [Visite guidée] Bailliage et jardin Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
À voir aussi à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime)
- [Pique-nique franglais] ProAgora Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille 14 septembre 2026
- Visite guidée du château, Château d’Arques-la-Bataille, Arques-la-Bataille 19 septembre 2026
- [Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille 19 septembre 2026
- Visite libre du jardin, Ancien bailliage, Arques-la-Bataille 19 septembre 2026
- Visite guidée du bailliage et du jardin, Ancien bailliage, Arques-la-Bataille 20 septembre 2026