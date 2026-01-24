Pique-nique géant Dune du Bétey Andernos-les-Bains
Pique-nique géant Dune du Bétey Andernos-les-Bains samedi 22 août 2026.
Pique-nique géant
Dune du Bétey Avenue du Bétey Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Un pique-nique en fin d’été, accompagné de musique et les pieds dans le sable, c’est l’occasion parfaite de profiter des derniers rayons de soleil !
Venez nous retrouver sur la dune avec votre pique-nique pour clôturer la saison estivale.
Et le meilleur, c’est que l’accès est gratuit ! Une belle soirée à partager. .
Dune du Bétey Avenue du Bétey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
English :
