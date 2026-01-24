Pique-nique géant Dune du Bétey Andernos-les-Bains

Pique-nique géant

Dune du Bétey Avenue du Bétey Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Un pique-nique en fin d’été, accompagné de musique et les pieds dans le sable, c’est l’occasion parfaite de profiter des derniers rayons de soleil !

Venez nous retrouver sur la dune avec votre pique-nique pour clôturer la saison estivale.

Et le meilleur, c’est que l’accès est gratuit ! Une belle soirée à partager. .

Dune du Bétey Avenue du Bétey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pique-nique géant Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Andernos-les-Bains