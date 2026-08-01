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AGENDA · Courseulles-sur-Mer

Pique-nique géant Courseulles-sur-Mer

dimanche 16 août 2026 · Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Rue de la Mer
Ville
14470 Courseulles-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Courseulles-sur-Mer

Pique-nique géant

Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:30:00
fin : 2026-08-16 15:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Prévoyez votre panier repas, parasol, chapeau, crème solaire, bouteille d’eau. Inscription obligatoire à la mairie
Pique Nique Géant organisé par les commerçants, qui aura lieu dans la rue de la mer, de 12h30 a 15h a Courseulles-sur-Mer.
Venez partager un moment convivial en musique, en famille ou entre amis.
A vous de prévoir
* Votre panier repas
* Parasol, chapeau
* Crème solaire, bouteille d’eau

Inscription obligatoire à la mairie de courseulles.   .

Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 07 12  fromageriedestelle@orange.fr

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English : Pique-nique géant

Don’t forget to bring a packed lunch, a parasol, a hat, sun cream and a bottle of water. Registration is compulsory at the town hall.

L’événement Pique-nique géant Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité

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