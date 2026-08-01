Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Pique-nique géant

Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 12:30:00

fin : 2026-08-16 15:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Prévoyez votre panier repas, parasol, chapeau, crème solaire, bouteille d’eau. Inscription obligatoire à la mairie

Pique Nique Géant organisé par les commerçants, qui aura lieu dans la rue de la mer, de 12h30 a 15h a Courseulles-sur-Mer.

Venez partager un moment convivial en musique, en famille ou entre amis.

A vous de prévoir

* Votre panier repas

* Parasol, chapeau

* Crème solaire, bouteille d’eau

Inscription obligatoire à la mairie de courseulles. .

Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 07 12 fromageriedestelle@orange.fr

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English : Pique-nique géant

Don’t forget to bring a packed lunch, a parasol, a hat, sun cream and a bottle of water. Registration is compulsory at the town hall.

L’événement Pique-nique géant Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité