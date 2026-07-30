Observation de l’éclipse de soleil Courseulles-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Observation de l’éclipse de soleil
Au bout de digue en direction de Bernières Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Rencontre de la lune avec le soleil à 19h20, l’éclipse avec occultation à 93 % du soleil à 20h20 puis séparation de la lune et du soleil à 21h10.
L’Association Normande d’Astronomie (ASNORA) propose de partager un moment convivial au bout de la digue de Courseulles sur Mer (à l’opposé de la grande roue en direction de Bernières) concernant l’événement exceptionnel de l’éclipse de soleil. Plusieurs membres de l’ASNORA vous accueilleront à partir de 19 heures pour observer cette éclipse qui se déroulera en trois temps Rencontre de la lune avec le soleil à 19h20, l’éclipse avec occultation à 93 % du soleil à 20h20 puis séparation de la lune et du soleil à 21h10. .
Au bout de digue en direction de Bernières Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie asnora@laposte.net
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English : Observation de l’éclipse de soleil
The Moon and Sun will meet at 7.20 pm; the eclipse, with 93 per cent of the Sun obscured, will take place at 8.20 pm, followed by the Moon and Sun moving apart at 9.10 pm.
L’événement Observation de l’éclipse de soleil Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par Calvados Attractivité
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