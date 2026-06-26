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Pique-nique musical à Appoigny Parc du Gué de la pucelle Appoigny

Pique-nique musical à Appoigny Parc du Gué de la pucelle Appoigny dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Parc du Gué de la pucelle
Adresse
23 rue du gué de la pucelle
Ville
89380 Appoigny
Département
Yonne
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Appoigny

Pique-nique musical à Appoigny

Parc du Gué de la pucelle 23 rue du gué de la pucelle Appoigny Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le Comité des fêtes d’Appoigny organise un pique-nique musical au parc du Gué de la pucelle. Les participants sont invités à venir avec leur pique-nique (repas, boisson, aucune vente sur place). L’ambiance musicale sera assurée par Aquarela (musique du Brésil). En cette période estivale les participants sont invités à venir avec des jeux (pétanque, molky, etc.) afin de partager un bon moment.   .

Parc du Gué de la pucelle 23 rue du gué de la pucelle Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 45 19 15 

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English : Pique-nique musical à Appoigny

L’événement Pique-nique musical à Appoigny Appoigny a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Auxerrois