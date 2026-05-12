PIQUE-NIQUE MUSICAL: THE NO LIMITS Canet-en-Roussillon
PIQUE-NIQUE MUSICAL: THE NO LIMITS Canet-en-Roussillon mercredi 8 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
PIQUE-NIQUE MUSICAL: THE NO LIMITS
Route de Villelongue Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Pique-nique sorti du sac sur le plateau à l’abri des pins, avec le groupe THE NO LIMITS.
Des centaines d’espèces méditerranéennes et exotiques vous attendent pour passer une douce soirée d’été entre amis.
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Route de Villelongue Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 32 82 arboretumcanet@gmail.com
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English :
A picnic in the shade of the pines, with the band THE NO LIMITS.
Hundreds of Mediterranean and exotic species await you for a balmy summer evening with friends.
L’événement PIQUE-NIQUE MUSICAL: THE NO LIMITS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-12 par MAIRIE CANET
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