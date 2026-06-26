Pique-nique partagé Sentier de l’Imaginaire Lacroix-Barrez
Pique-nique partagé Sentier de l’Imaginaire Lacroix-Barrez vendredi 10 juillet 2026.
Lacroix-Barrez
Pique-nique partagé Sentier de l’Imaginaire
Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les habitants-créateurs du Sentier de l’Imaginaire du magma à la pierre vous invitent à un pique-nique partagé à La Fage.
12h pique-nique partagé suivi vers 15h d’un spectacle de Mimi La Clownelle (clown-accordéon).
Tous publics et gratuit ! .
Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 82 78 37 39
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English :
The inhabitants-creators of the Sentier de l’Imaginaire from magma to stone invite you to a shared picnic at La Fage.
L’événement Pique-nique partagé Sentier de l’Imaginaire Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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