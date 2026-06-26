Lacroix-Barrez

Pique-nique partagé Sentier de l’Imaginaire

Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les habitants-créateurs du Sentier de l’Imaginaire du magma à la pierre vous invitent à un pique-nique partagé à La Fage.

12h pique-nique partagé suivi vers 15h d’un spectacle de Mimi La Clownelle (clown-accordéon).

Tous publics et gratuit ! .

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 82 78 37 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The inhabitants-creators of the Sentier de l’Imaginaire from magma to stone invite you to a shared picnic at La Fage.

L’événement Pique-nique partagé Sentier de l’Imaginaire Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)