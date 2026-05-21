Pique-nique rencontre Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Le Bugue

Pique-nique rencontre

Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

12h30. Venez seul ou en famille pour profiter d’un après-midi chaleureux et convivial ! Un moment pour se rencontrer, échanger, créer des liens. Ouvert à tous. Gratuit

Pique-nique rencontre organisé par La Petite Maison

Venez seul·e, en famille ou entre ami·es pour profiter d’un après-midi chaleureux et convivial ! Un moment pour se rencontrer, échanger, créer des liens.

Au programme

Chacun apporte son pique-nique on s’installe ensemble, on échange, on fait connaissance.

Un espace dédié aux tout-petits (0-4 ans)

Un jeu brise-glace pour faire connaissance autrement à votre arrivée, une écocup vous sera remis avec un prénom ou un personnage. A vous de retrouver votre binôme, trinône, quatuor.

Des jeux en plein air pétanque, mölkky, frisbee, ballons…

Un beau moment pour créer du lien, échanger et prendre le temps de se rencontrer.

Ouvert à tous ! .

Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 51 59 contact@associationlapetitemaison.fr

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English : Pique-nique rencontre

12h30. Come alone or with your family to enjoy a warm and friendly afternoon! A time to meet, chat and bond. Open to all. Free

L’événement Pique-nique rencontre Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère