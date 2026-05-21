Pique-nique rencontre Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue
Pique-nique rencontre Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue dimanche 7 juin 2026.
Le Bugue
Pique-nique rencontre
Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
12h30. Venez seul ou en famille pour profiter d’un après-midi chaleureux et convivial ! Un moment pour se rencontrer, échanger, créer des liens. Ouvert à tous. Gratuit
Pique-nique rencontre organisé par La Petite Maison
Venez seul·e, en famille ou entre ami·es pour profiter d’un après-midi chaleureux et convivial ! Un moment pour se rencontrer, échanger, créer des liens.
Au programme
Chacun apporte son pique-nique on s’installe ensemble, on échange, on fait connaissance.
Un espace dédié aux tout-petits (0-4 ans)
Un jeu brise-glace pour faire connaissance autrement à votre arrivée, une écocup vous sera remis avec un prénom ou un personnage. A vous de retrouver votre binôme, trinône, quatuor.
Des jeux en plein air pétanque, mölkky, frisbee, ballons…
Un beau moment pour créer du lien, échanger et prendre le temps de se rencontrer.
Ouvert à tous ! .
Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 51 59 contact@associationlapetitemaison.fr
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English : Pique-nique rencontre
12h30. Come alone or with your family to enjoy a warm and friendly afternoon! A time to meet, chat and bond. Open to all. Free
L’événement Pique-nique rencontre Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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