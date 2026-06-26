Pique nique républicain & animation musicale Fontenay-sur-Loing
Pique nique républicain & animation musicale Fontenay-sur-Loing mardi 14 juillet 2026.
Fontenay-sur-Loing
Pique nique républicain & animation musicale
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pique nique républicain & animation musicale
Venez célébrer le 14 juillet au pique nique républicain suivi d’une animation musicale avec Vick & Cédric. Partagez ce moment festif et pour clôturer la soirée, feu d’artifice à 23 h ! .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Republican Picnic & Live Music
L’événement Pique nique républicain & animation musicale Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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