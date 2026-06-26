Fontenay-sur-Loing

Pique nique républicain & animation musicale

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pique nique républicain & animation musicale

Venez célébrer le 14 juillet au pique nique républicain suivi d’une animation musicale avec Vick & Cédric. Partagez ce moment festif et pour clôturer la soirée, feu d’artifice à 23 h ! .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Republican Picnic & Live Music

L’événement Pique nique républicain & animation musicale Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS