Fontenay-sur-Loing

Soirée blanche

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée blanche

Venez danser aux rythmes des années 80′ et à nos jours au Royal Palace avec les 2 DJ qui animeront cette belle soirée au dress code Tous en blanc ! Pensez à réserver. 17 .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 69 93 81

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English :

White evening

L’événement Soirée blanche Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS