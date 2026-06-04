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Soirée blanche Fontenay-sur-Loing

Soirée blanche Fontenay-sur-Loing

Soirée blanche Fontenay-sur-Loing dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 45210 Fontenay-sur-Loing

Département : Loiret

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif : 17 17 17 Tarif de base plein tarif

Fontenay-sur-Loing

Soirée blanche

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée blanche
Venez danser aux rythmes des années 80′ et à nos jours au Royal Palace avec les 2 DJ qui animeront cette belle soirée au dress code Tous en blanc ! Pensez à réserver. 17  .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 69 93 81 

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English :

White evening

L’événement Soirée blanche Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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