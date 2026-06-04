Soirée blanche Fontenay-sur-Loing
Soirée blanche Fontenay-sur-Loing dimanche 5 juillet 2026.
Fontenay-sur-Loing
Soirée blanche
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée blanche
Venez danser aux rythmes des années 80′ et à nos jours au Royal Palace avec les 2 DJ qui animeront cette belle soirée au dress code Tous en blanc ! Pensez à réserver. 17 .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 69 93 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
White evening
L’événement Soirée blanche Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Fontenay-sur-Loing (Loiret)
- Fête de la musique Fontenay-sur-Loing 20 juin 2026