Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Nicolas-d'Aliermont
Informations pratiques
Saint-Nicolas-d’Aliermont
Pique-niques culturels
29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 24 juillet dès 18h, rendez-vous à l’Espace des 4 Vents pour un Pique-nique Culturel gratuit à Saint-Nicolas-d’Aliermont.
La soirée débutera avec des jeux de société et une surprise musicale, avant un pique-nique partagé dans une ambiance conviviale. À 21h, place au cinéma avec la projection du film Les Trois Mousquetaires D’Artagnan.
Apportez votre pique-nique des tables, des bancs et des chaises seront mis à votre disposition pour profiter pleinement de cette soirée en plein air. .
29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie communication@mairie-sna.fr
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English : Pique-niques culturels
L’événement Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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