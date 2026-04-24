Pique & pique & Colégram, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
Pique & pique & Colégram, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre mardi 20 octobre 2026.
Pique & pique & Colégram Mardi 20 octobre, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 4 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00
Lors d’une balade, les sens en éveil, écoutez, observez et touchez tout ce qui pique, gratouille ou chatouille… Dès 4 ans.
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Lors d’une balade, les sens en éveil, écoutez, observez et touchez tout ce qui pique, gratouille ou chatouille… Dès 4 ans. balade famille
Béatrice gillot
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