Pirogue conte et légendes Mimizan
Pirogue conte et légendes Mimizan jeudi 6 août 2026.
Mimizan
Pirogue conte et légendes
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Au cœur de la nature, embarquez avec vos enfants dans un voyage extraordinaire… Suivez la conteuse au fil de l’eau au rythme des pagaies, à la rencontre des êtres de légende ! .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Pirogue conte et légendes
L’événement Pirogue conte et légendes Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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