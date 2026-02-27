Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Aloha !

Envie de vivre une expérience insolite pour vos 5 sens ? Partez avec un guide dans une embarcation traditionnelle du Pacifique à la rencontre de la réserve naturelle du lac touchez des nénuphars, écoutez des oiseaux, sentez des plantes aromatiques et médicinales… Et dégustez un apéritif sur l’eau au coucher du soleil ! .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif

L’événement Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mimizan