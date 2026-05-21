Mimizan

Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Pour vivre un moment exceptionnel, partez avec un guide à la rencontre des nénuphars et oiseaux qui peuplent la réserve naturelle du lac, puis dégustez un apéritif sur l’eau au coucher du soleil ! .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif

L’événement Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan