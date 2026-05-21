Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan
Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan vendredi 10 juillet 2026.
Mimizan
Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 21:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Pour vivre un moment exceptionnel, partez avec un guide à la rencontre des nénuphars et oiseaux qui peuplent la réserve naturelle du lac, puis dégustez un apéritif sur l’eau au coucher du soleil ! .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif
L’événement Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- découverte gratuite de marche nordique Mimizan 27 mai 2026
- Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan 28 mai 2026
- Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan 30 mai 2026
- Escape Game Nature Mimizan 31 mai 2026
- Balade nature en pirogue hawaïenne fête des mères Mimizan 31 mai 2026