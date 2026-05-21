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Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan

Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan

Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Promenade fleurie, avenue du lac

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 27 27 27

Mimizan

Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Pour vivre un moment exceptionnel, partez avec un guide à la rencontre des nénuphars et oiseaux qui peuplent la réserve naturelle du lac, puis dégustez un apéritif sur l’eau au coucher du soleil !   .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif

L’événement Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan

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