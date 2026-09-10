Piscine Léo Lagrange, Piscine Léo Lagrange, Nantes

Informations pratiques

Piscine Léo Lagrange Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h30, 12h00 Piscine Léo Lagrange Loire-Atlantique

Limité à 12 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de la prise d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites commentées : à quoi ressemblait la piscine lorsqu’elle était découverte ? Comment chauffe-t-on et filtre-t-on l’eau d’une piscine ? Entrez dans les coulisses de la piscine et découvrez des lieux fermés au public.

Piscine Léo Lagrange Allée de l’île Gloriette Nantes Nantes 44093 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}] La piscine Léo-Lagrange est construite en 1951. Elle est conçue par les architectes René Ménard et Yves Liberge selon les préceptes du Mouvement Moderne. Elle témoigne du changement d’attitude face à la Loire, où on se baignait autrefois.

Visites commentées : à quoi ressemblait la piscine lorsqu’elle était découverte ? Comment chauffe-t-on et filtre-t-on l’eau d’une piscine ? Entrez dans les coulisses de la piscine et découvrez des au…

© Ville de Nantes