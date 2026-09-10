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Piscine Léo Lagrange, Piscine Léo Lagrange, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Piscine Léo Lagrange · Nantes

Piscine Léo Lagrange, Piscine Léo Lagrange, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Piscine Léo Lagrange
Adresse
Allée de l'île Gloriette Nantes
Ville
44093 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 12 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de la prise d'inscription.

Piscine Léo Lagrange Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h30, 12h00 Piscine Léo Lagrange Loire-Atlantique

Limité à 12 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de la prise d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites commentées : à quoi ressemblait la piscine lorsqu’elle était découverte ? Comment chauffe-t-on et filtre-t-on l’eau d’une piscine ? Entrez dans les coulisses de la piscine et découvrez des lieux fermés au public.

Piscine Léo Lagrange Allée de l’île Gloriette Nantes Nantes 44093 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}] La piscine Léo-Lagrange est construite en 1951. Elle est conçue par les architectes René Ménard et Yves Liberge selon les préceptes du Mouvement Moderne. Elle témoigne du changement d’attitude face à la Loire, où on se baignait autrefois.
Visites commentées : à quoi ressemblait la piscine lorsqu’elle était découverte ? Comment chauffe-t-on et filtre-t-on l’eau d’une piscine ? Entrez dans les coulisses de la piscine et découvrez des au…

© Ville de Nantes

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