Piscines parisiennes : le programme des activités du week-end mercredi 1 janvier 2025.

Ateliers parents-enfants, course de bouées, aqua volley, exposition, aquaciné, et même compétition internationale de natation… Les week-ends à venir dans les piscines parisiennes s’annoncent chargés !

Et en cas de doute, consultez en un coup d’oeil les horaires d’ouverture et de fermeture et les conditions d’accès de chaque piscine ou encore les tarifs en vigueur.

Retrouvez le programme ci-dessous :

Toute l’année, les piscines parisiennes proposent diverses activités pour toute la famille le week-end. Voici le programme.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



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