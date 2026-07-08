Informations pratiques

Mont-Saint-Jean

Pistonnade festival de fanfare 5è édition

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La Pistonnade, créé en 2022, est le festival de fanfare de Mont Saint Jean, joli village médiéval de Côte d’Or.

L’idée a germé entre La Peau Du Zouk et Là Itou La Coudée, de dynamiser le village et ses alentours en organisant des rencontres musicales autour du thème de la fanfare. Une fois par an a donc lieu la Pistonnade! Fanfares amateurs et professionnels se mélangent pour l’occasion dans une ambiance électrique et éclectique, avec toujours un seul mot d’ordre fanfaronner !

La Peau du Zouk est le fil rouge de cet évènement. Le groupe fait le show en milieu de soirée pour le plaisir de son fidèle public et ses musiciens sont également responsables de l’organisation et de la direction artistique du projet porté par l’association La Coudée.

Mélanger les styles de fanfare, toucher du monde et créer un partenariat entre différents territoires, générer des rencontres aussi bien artistiques qu’humaines, mettre en valeur le collectif et l’associatif pour créer un moment de partage, est l’essence même de La Pistonnade.

Au programme cette année

17h Canevas Canuche

Le combo jazz, pop & rock qui fait souffler un vent de fraîcheur sur l’Auxois.

18h La ORDE

Le jeune brass band qui déborde déjà de groove, de funk… et d’énergie !

19h30 Ze Tribu Brass Band

Éthiojazz, Balkans, cumbia, jazz… une fanfare multivitaminée qui vous embarque aux quatre coins du monde.

21h EYO’NLÉ

Les cuivres du Bénin rencontrent les rythmes traditionnels, le jazz et les percussions. Une déferlante d’énergie, de danse et de joie de vivre !

23h La Peau du Zouk

Le retour des parrains de la Pistonnade ! Funk, cumbia, zouk… leur Sunky Groove promet de faire danser jusqu’au bout de la nuit !

Côté papilles

Des **burgers fermiers**, du pain artisanal, des producteurs locaux… et toujours la possibilité de venir avec son pique-nique.

Une journée de musique vivante, de rencontres, de danse et de convivialité… Bref, la Pistonnade comme on l’aime ??

Réservez votre samedi… on s’occupe du reste !

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Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Pistonnade festival de fanfare 5è édition

L’événement Pistonnade festival de fanfare 5è édition Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)