Pisy

“Pisy d’Hier et d’Aujourd’hui“

Mairie de Pisy Pisy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-03

Une exposition d’une collection savamment classée, relatant l’histoire et la mémoire du village, dans la continuité de la vie de ses habitants, resituée dans leur époque. Autrement dit, l’histoire de France vécue par les Piciens et Piciennes à travers les âges.

Fruit d’un travail sur les archives municipales mais aussi départementales et régionales, décortiquant les registres paroissiaux jusqu’en 1525, pour les plus anciens .

Mairie de Pisy Pisy 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté evelyne.chauvelon@orange.fr

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English : “Pisy d’Hier et d’Aujourd’hui“

L’événement “Pisy d’Hier et d’Aujourd’hui“ Pisy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay