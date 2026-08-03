PIZZA LIMO au café du village Anères

lundi 3 août 2026 · au café du village · Anères

Informations pratiques

Anères

PIZZA LIMO

au café du village ANERES Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Pizza Limo du 3 août au Café du Village

À 19h Pizza végé au feu de bois

À 21h Concert du duo À l’air libre

Pour la quatrième, on accueille le duo mère-fils À l’Air Libre qui nous offre un concert unique, clavier-batterie-saxophone-flûte traversière-voix. Agathe et Milan composent une musique pleine d’énergie aux influences éclectiques et modernes, qui se module en fonction du public qu’elle rencontre.

Prix libre

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au café du village ANERES Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 79 38

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English :

Pizza Limo from August 3 at the Café du Village

7:00 p.m.: Wood-fired vegetarian pizza

9:00 p.m.: Concert by the duo %C0 l’air libre

For the fourth event, we welcome the mother-son duo “%C0 l’Air Libre %BB,” who will treat us to a unique concert featuring keyboard, drums, saxophone, flute, and vocals. Agathe and Milan compose energetic music with eclectic and modern influences, which adapts to the audience they perform for.

Pay what you want

L’événement PIZZA LIMO Anères a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65