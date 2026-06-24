PLACE AUX JEUX CHARCHIGNE Bibliothèque de Charchigné Charchigné
PLACE AUX JEUX CHARCHIGNE Bibliothèque de Charchigné Charchigné mercredi 1 juillet 2026.
Charchigné
PLACE AUX JEUX CHARCHIGNE
Bibliothèque de Charchigné 4 Rue la Bruyère Charchigné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-05
Les bibliothèques de Mayenne Co proposent des soirées jeux !
Matin, midi ou soir, venez jouer dans vos bibliothèques ! Du jeu d’ambiance au jeu de plateau stratégique, il y en aura pour tout le monde !
Tout public .
Bibliothèque de Charchigné 4 Rue la Bruyère Charchigné 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
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English :
The libraries in Mayenne Co are hosting game nights!
L’événement PLACE AUX JEUX CHARCHIGNE Charchigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne