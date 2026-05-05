Place aux jeux ! Visite thématique du théâtre romain de Cherré, Site gallo-romain de Cherré, Aubigné-Racan

Place aux jeux ! Visite thématique du théâtre romain de Cherré Dimanche 14 juin, 11h00, 14h30 Site gallo-romain de Cherré Sarthe

Réservation conseillée auprès du Pays d’art et d’Histoire Vallée du Loir (02 43 38 16 62)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Comme chaque année, les archéologues vous accueillent sur le site archéologique de Cherré pour vous faire découvrir ses vestiges, au cœur d’un nouveau programme de recherches depuis 2022. En 2026, place aux jeux : le théâtre romain est à l’honneur ! L’étude des vestiges de cet édifice de spectacle caractéristique de l’Antiquité, l’un des mieux conservés de l’Ouest de la France, permet de restituer son architecture et de lui redonner vie. Les fouilles ont également révélé que ce théâtre a été bâti sur les flancs de monuments funéraires plus anciens, scellant ainsi les tombes d’individus appartenant à l’élite gauloise.

Site gallo-romain de Cherré D305, 72800 Aubigné-Racan, France Aubigné-Racan 72800 Sarthe Pays de la Loire Site gallo-romain du Ier au IVe siècle dont une partie des vestiges est conservée et mise en valeur de part et d’autre de la route départementale ; théâtre et place-marché d’un côté, sanctuaire et thermes de l’autre, avec des panneaux explicatifs.

Journées européennes de l’archéologie

© Gilles Leroux, 2001