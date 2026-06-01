Visite du théâtre du site archéologique d’Aubigné-Racan RD305 Aubigné-Racan

Aubigné-Racan

Visite du théâtre du site archéologique d’Aubigné-Racan

RD305 Cherré Aubigné-Racan Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Visite du théâtre du site archéologique d’Aubigné-Racan

Comme chaque année, les archéologues vous accueillent sur le site archéologique de Cherré pour vous faire découvrir ses vestiges, au cœur d’un nouveau programme de recherches depuis 2022. En 2026, place aux jeux le théâtre romain est à l’honneur ! L’étude des vestiges de cet édifice de spectacle caractéristique de l’Antiquité, l’un des mieux conservés de l’ouest de la France, permet de restituer son architecture et de lui redonner vie. Les fouilles ont également révélé que ce théâtre a été bâti sur les flancs de monuments funéraires plus anciens, scellant ainsi les tombes d’individus appartenant à l’élite gauloise. .

RD305 Cherré Aubigné-Racan 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 53 22 98

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English :

Visit to the theater on the Aubigné-Racan archaeological site

L’événement Visite du théâtre du site archéologique d’Aubigné-Racan Aubigné-Racan a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72