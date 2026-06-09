Place aux Mômes Le Déraillo-Sprint Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux
Place aux Mômes Le Déraillo-Sprint Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux jeudi 20 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Place aux Mômes Le Déraillo-Sprint
Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Pour faire vivre des courses cyclistes et recréer l’ambiance du Tour de France,
les frères Guidon, deux profs farfelus, ont créé le Déraillo-Sprint une machine imposante composée de roulements, d’engrenages et de trois vélos d’appartement. Des coureurs triés sur le volet se mettent en selle pour défier le champion en titre dans une mécanique bien huilée qui ne demande qu’à dérailler…
A partir de 5 ans durée 55min.
17h30, Esplanade du casino. .
Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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L’événement Place aux Mômes Le Déraillo-Sprint Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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