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Apéro Jazz Swingin’Easy Saint-Quay-Portrieux

Apéro Jazz Swingin’Easy Saint-Quay-Portrieux mercredi 19 août 2026.

Adresse : Ancienne école de Kertugal

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Apéro Jazz Swingin’Easy

Ancienne école de Kertugal Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Formé par la chanteuse Doris Bula, le guitariste Théo Farand et le trompettiste Louis Alléaume, Swingin’Easy explore
avec élégance les standards du jazz et du swing. Un trio lumineux qui célèbre la spontanéité et la chaleur du jazz vocal.

Buvette et restauration. Ancienne école de Kertugal, à partir de 19h.   .

Ancienne école de Kertugal Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80 

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English :

L’événement Apéro Jazz Swingin’Easy Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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