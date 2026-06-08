Saint-Quay-Portrieux

Apéro Jazz Swingin’Easy

Ancienne école de Kertugal Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Formé par la chanteuse Doris Bula, le guitariste Théo Farand et le trompettiste Louis Alléaume, Swingin’Easy explore

avec élégance les standards du jazz et du swing. Un trio lumineux qui célèbre la spontanéité et la chaleur du jazz vocal.

Buvette et restauration. Ancienne école de Kertugal, à partir de 19h. .

Ancienne école de Kertugal Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

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English :

L’événement Apéro Jazz Swingin’Easy Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme