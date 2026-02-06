PLACE AUX NOUVELLES Place des Cornières Lauzerte
PLACE AUX NOUVELLES Place des Cornières Lauzerte dimanche 20 septembre 2026.
PLACE AUX NOUVELLES
Place des Cornières Médiathèque Pierre Sourbié 82110 Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
19ème Festival littéraire à Lauzerte Place Aux Nouvelles le 13 & 14 septembre
.
Place des Cornières Médiathèque Pierre Sourbié 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
19th Place Aux Nouvelles Literary Festival in Lauzerte September 13 & 14
L’événement PLACE AUX NOUVELLES Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy