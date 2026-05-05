Place des Familles jeux en bois Saivres
Place des Familles jeux en bois Saivres samedi 6 juin 2026.
Saivres
Place des Familles jeux en bois
8 Rue des Écoliers Saivres Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de place des familles participez à jeux en bois. Des jeux en bois sont à disposition pour s’amuser, se défier et partager un bon moment ensemble. .
8 Rue des Écoliers Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles jeux en bois
L’événement Place des Familles jeux en bois Saivres a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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