Plages urbaines : USA

Les grandes métropoles américaines ont appris à habiter la frontière

entre la ville et l’océan. Des sauveteurs de Malibu aux parties de volley-ball

au bord du lac Michigan, en passant par l’effervescence populaire de Coney

Island, la plage urbaine est bien plus qu’un lieu de passage : c’est un espace

de liberté et de rencontres, entre béton et sable. Les photographes National

Geographic ont cristallisé des instants entre les gratte-ciels et cette culture

balnéaire urbaine singulière, que l’on retrouve à New York, à Miami, à Atlantic

City et bien sûr en Californie et à Hawaï.

Découvrez l’effervescence des plages urbaines états-uniennes, entre béton et sable, immortalisées par les photographes National Geographic.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :



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