Plages urbaines : USA
Plages urbaines : USA samedi 4 juillet 2026.
Les grandes métropoles américaines ont appris à habiter la frontière
entre la ville et l’océan. Des sauveteurs de Malibu aux parties de volley-ball
au bord du lac Michigan, en passant par l’effervescence populaire de Coney
Island, la plage urbaine est bien plus qu’un lieu de passage : c’est un espace
de liberté et de rencontres, entre béton et sable. Les photographes National
Geographic ont cristallisé des instants entre les gratte-ciels et cette culture
balnéaire urbaine singulière, que l’on retrouve à New York, à Miami, à Atlantic
City et bien sûr en Californie et à Hawaï.
Découvrez l’effervescence des plages urbaines états-uniennes, entre béton et sable, immortalisées par les photographes National Geographic.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://nationalgeographic.fr https://facebook.com/NatGeoFr https://facebook.com/NatGeoFr