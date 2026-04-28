Ayron

Plaines et Son Festival

Ayron Vienne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 12:00:00

fin : 2026-08-09 05:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Plaines & Son, c’est un festival indépendant au cœur du Poitou où l’on vient danser, découvrir des artistes et partager un moment hors du temps. Entre DJ sets, live et ambiance festive, la musique électronique prend place en pleine nature pour un week-end de fête et de rencontres.

Un champ, du son, des lumières… et beaucoup d’énergie.

Plaines & Son, c’est un festival indépendant au cœur du Poitou où l’on vient danser, découvrir des artistes et partager un moment hors du temps. Entre DJ sets, live et ambiance festive, la musique électronique prend place en pleine nature pour un week-end de fête et de rencontres.

Un événement porté par des passionnés, où la convivialité et l’esprit collectif sont au cœur de l’événement. .

Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Plaines et Son Festival

Plaines & Son is an independent festival in the heart of the Poitou region, where people come to dance, discover artists and share a timeless moment. Between DJ sets, live music and a festive atmosphere, electronic music takes its place in the heart of nature for a weekend of festivities and encounters.

L’événement Plaines et Son Festival Ayron a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou